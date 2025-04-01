شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 170 سلة غذائية في مدينة قطنا بمحافظة ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 170 سلة غذائية في مدينة قطنا بمحافظة ريف دمشق في سوريا، استفاد منها 170 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني لعام 1446هـ في سوريا.

يذكر أن مشروع "إطعام" يستهدف بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.



ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.