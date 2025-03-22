شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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شهداء قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تجمعًا للفلسطينيين في حي تل السلطان، مما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين، ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح اليوم إلى 11 شهيدًا.تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف على جميع المناطق الشمالية من قطاع غزة، مما تسبب في نزوح آلاف الفلسطينيين عن خيامهم بمدينتي بيت حانون وبيت لاهيا.كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة نتيجة قصف إسرائيلي مساء اليوم، استهدف شمال قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وابنته في غارة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في أثناء نزوحهم من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.فيما استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي على قرية أم النصر شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف، وتفجير لعدد من المباني في مناطق متفرقة من القطاع.