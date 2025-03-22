شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السعودية أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.



جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى "مجتمع قيمة المياه" الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/.



وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه في السعودية الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة.



وأشار الشيباني إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني استراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.