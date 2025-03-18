الخليج اليوم .. الداخلية الكويتية تضبط 4 متهمين لترويجهم الكحول والمؤثرات العقلية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت وزارة الداخلية الكويتية تشكيلاً عصابياً مكون من أربعة أشخاص بفعل ترويجهم 919 زجاجة مشروبات كحولية مستوردة ونحو 200 قرص من المؤثرات العقلية في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن هذه الضبطية تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة تجار ومهربي المواد المخدرة والمشروبات الكحولية. وأضافت أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم 919 زجاجة مشروبات كحولية مستوردة وحوالي 200 قرص من المؤثرات العقلية.

في هذه الأثناء، أحالت الداخلية الكويتية المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة والمشروبات الكحولية والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع من خلال جلب أو الاتجار بهذه المواد المحظورة.

إلى ذلك، وجّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بضرورة التصدي بقوة وحزم لآفة المخدرات، وكل من له صلة بها، حفاظاً على مستقبل شبابنا وأسرنا ومجتمعنا، فلا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، فضلاً عن تطوير العمل الأمني، ورفع كفاءة رجال الأمن، ومواكبة التطورات العالمية في ما يتعلق بالتعليم والتدريب.

وأكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية التحلي باليقظة والجاهزية الدائمة لمنتسبي وزارة الداخلية الكويتية، فضلاً عن وضع الكويت نصب الأعين، ومصلحة الوطن وحفظ أمنه الداخلي وسلامة حدوده البحرية واستقراره فوق كل اعتبار، وذلك في أثناء زيارته إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد بوزارة الداخلية.