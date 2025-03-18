الخليج اليوم .. أمين مجلس التعاون: إعادة إعمار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إعادة إعمار سوريا واستقرارها بالضرورة الإنسانية والأمنية للمنطقة بأسرها، وشدد بأن المجلس سيدعم المبادرات التي تضع سوريا في مسار تعافي مبني على أسس العدالة والتنمية والاستقرار بعيداً عن النزاعات.

جاء ذلك في كلمة في مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا، اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025م، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة الدول والمنظمات، وقال الأمين العام للتعاون الخليجي:" إن ما يحدث في سوريا تحدٍّ إنساني وسياسي وأمني يمسّنا جميعًا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا شهدت تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، ما يستوجب موقف موحد يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

ولفت البديوي في كلمته إلى أن دول مجلس التعاون وقفت إلى جانب الشعب السوري الشقيق، انطلاقًا من قناعة راسخة، بأن سوريا القوية والآمنة والمستقرة، ليست فقط لمصلحة سورية، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون أكد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، ومرحباً بالخطوات المتخذة لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.