الخليج اليوم .. صحيفة أميركية كشفت عنها.. 3 أهداف للضربات ضد الحوثي باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مصادر أميركية مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal إن هناك 3 أهداف للضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن:

الهدف الأول.. هو منصات إطلاق صواريخ حوثية كانت تُنقل نحو الساحل استعدادًا لهجمات جديدة على السفن.

الهدف الثاني.. هو قيادات الحوثيين المختبئين.

أما الهدف الثالث.. فهو أن الضربات رسالة إلى إيران مفادها أنها قد تكون التالية.

وقتل 31 شخصا على الأقل في اليمن إضافة إلى أكثر من 100 جريح، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء، الأحد، جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة ضد عدة مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في نحو 6 محافظات بحسب مراسل "العربية" و"الحدث". ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى الكفّ "فورا" عن دعمهم.

وأعلن الرئيس الأميركي بدء العملية العسكرية، محذّراً من أنّ هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقّف، وإلّا فسيشهدون جحيماً لم يروا مثله من قبل.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن القصف الجوي الذي طال عددا من المواقع التابعة لجماعة الحوثي في اليمن تعد أهم عمل عسكري في ولاية دونالد ترامب الجديدة.

نشر البيت الأبيض عبر منصّة "إكس" صوراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفقته وزيرا الدفاع والخارجية بيت هيغسيث وماركو روبيو، وهم يتابعون تنفيذ العملية العسكرية الأميركية ضدّ الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤول أميركي، إنّ الضربات العسكرية الأميركية على جماعة الحوثي في اليمن يمكن أن تستمرّ لأيّام وربّما أسابيع.