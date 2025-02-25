شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترفض بشدة نية قوات الاحتلال البقاء في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية المحتلة

الدمام - شريف احمد - رفضت الأمم المتحدة بشدة التصريحات الصادرة عن مسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي والتي تشير إلى نيتهم البقاء في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة الشمالية لفترة طويلة ورفض عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف والهجمات والعمليات واسعة النطاق التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية في المحافظات الشمالية للضفة الغربية المحتلة، والعدد المتزايد من القتلى، بما في ذلك الأطفال، وتزايد أعداد النازحين واتساع نطاق تدمير البنية التحتية المدنية.ودعا غوتيريش الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.سبق وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين عن "قلقها البالغ" إزاء تأثير العمليات الأمنية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر، على المدنيين في شمال الضفة الغربية المحتلة.وقالت اللجنة في بيان "تعبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالع إزاء تأثير العمليات الأمنية الجارية على السكان المدنيين في جنين وطولكرم وطوباس وغيرها من المواقع في شمال الضفة الغربية".