شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق وقف إطلاق النار.. قوات الاحتلال تفرج عن 369 أسيرًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الدفعة السادسة تشمل 369 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 36 أسيرًا من المحكومين بالمؤبدات، و 333 أسيرًا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع.كما أشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن من بين المفرج عنهم 24 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية.سبق وسلمت حركة حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، ثلاثة رهائن إسرائيليين أحدهم أمريكي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.ووصلت إلى قطاع غزة، سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبيل التسليم.