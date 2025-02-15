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الضفة الغربية.. إصابة 16 فلسطينيًا جراء هجوم مستوطنين على بيت لحم

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واس - الضفة الغربية/ غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب 16 فلسطينيًا بجروح مختلفة، جراء هجوم مستوطنين اليوم، على قرية المنية جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اعتداء المستوطنين على منازل ومركبات الفلسطينيين في القرية.
كما هاجم عشرات المستوطنين أراضي الفلسطينيين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين على مدينة بيت لحم  - رويترز
مستوطنون يعتدون على مواطنين في بيت لحم - (أرشيفية - وكالات)

العدوان على جنين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا، بعد محاصرته من طائرة مسيّرة اليوم في حي السلام بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال على امتداد محور فيلادلفيا جنوب المدينة.
وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم 25 على التوالي، وسط نزوح غالبية سكان المخيم، ودمار كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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