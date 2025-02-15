شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. إصابة 16 فلسطينيًا جراء هجوم مستوطنين على بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على جنين

الدمام - شريف احمد - أصيب 16 فلسطينيًا بجروح مختلفة، جراء هجوم مستوطنين اليوم، على قرية المنية جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اعتداء المستوطنين على منازل ومركبات الفلسطينيين في القرية.كما هاجم عشرات المستوطنين أراضي الفلسطينيين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا، بعد محاصرته من طائرة مسيّرة اليوم في حي السلام بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال على امتداد محور فيلادلفيا جنوب المدينة.وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم 25 على التوالي، وسط نزوح غالبية سكان المخيم، ودمار كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين.