شكرا لقرائتكم خبر عن 120 شاحنة مساعدات إنسانية للفلسطينين تدخل إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسئول بميناء رفح البرى بمحافظة شمال سيناء ، بأنه يتم ادخال 120 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة الى الفلسطينين بقطاع غزة، بينهم 10 شاحنات وقود وغاز.



وأشار المصدر إلى أن الشاحنات يتم ادخالها الى قطاع غزة عقب تفتيشها بمعبري العوجة البرى وكرم أبو سالم جنوب شرق تمهيدا لإدخالها للقطاع.



وأضاف:" أنه تم خلال الأيام الماضية إدخال 2760 شاحنة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ فى 19 يناير الماضي، منها 2593 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية و167 شاحنة وقود وغاز الطهي.