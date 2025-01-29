شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": لقاء المبعوث الأمريكى بممثل السلطة الفلسطينية بداية لكسر جمود العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو المجلس الوطنى لحركة "فتح" تيسير نصر الله، أن لقاء المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف ومسئول السلطة الفلسطينية حسين الشيخ فى الرياض، يُعد بمثابة بداية لكسر حالة الجمود بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية التى استمرت لأعوام.



وقال عضو حركة "فتح" فى مداخلة مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، "إن لقاءات المبعوثين الأمريكيين مع ممثلى السلطة الفلسطينية، كانت تبحث وقف العدوان والمضى على طريق السلام الذى سيفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من الأراضى الفلسطينية".



وأوضح أن تلك اللقاءات تتضمن عرض موقف السلطة الفلسطينية ورفض التهجير الذى يثير غضب الشعب الفلسطينى الذى يتعرض منذ عدة أشهر لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، لافتا إلى أنه سيتم العمل دائما على عدم الفصل ما بين الضفة الغربية وغزة، فهذا الربط الجغرافى والسياسى غير مقبول تغييره.