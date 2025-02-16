أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال.. اذهب للطبيب فورًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هي أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال؟، سؤال قد يدور في أذهان العديد من الأمهات، خاصة عند ظهور بعد الأعراض المفاجئة المتعلقة بالطعام، وسلوكياته، والتي تشير لأمراض الجهاز الهضمي، كانخفاض الوزن بشكل ملحوظ، والشعور بالألم، وكان الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن جرثومة المعدة تنتشر بين الأطفال مثل المراهقين والبالغين، ولا توجد فئة بعينها تستهدفها على مستوى العالم.

أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال

ووفقاً لوزارة الصحة فإن جرثومة المعدة بكتيريا، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطِّنة للمعدة، هي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة.

وكشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أعراض جرثومة المعدة عند الأطفال، التي جاءت على النحو التالي:

الشعور بدوخة

ألم وانتفاخ في البطن

فقدان الشهية بدون سبب

شعور بالغثيان

حرقان في المعدة

آلام في المعدة

العطش

حمو في المعدة

حدوث غازات

الشعور بتدهور في الصحة

إسهال دون سبب كل فترة

المعاناة مع القرحة الهضمية

وجود رائحة الفم الكريهة

عادات تؤدي لـ جرثومة المعدة عند الأطفال

وأجاب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية، عن عادات تؤدي لـ جرثومة المعدة عند الأطفال، والتي جاءت على النحو التالي:

- تناول أكلات غير صحية.

- تناول أكلات معرضة للتلوث.

- مشاركة نفس الأطباق أو الأكواب أو زجاجات المياه، بين أكثر من شخص.

علاج جرثومة المعدة

ويمكن علاج جرثومة المعدة وفقًا لموقع «webmd» على النحو التالي:

- المضادات الحيوية المصروفة من الطبيب خلال فترة العلاج، وذلك لضمان فرص نجاح العلاج، والتقليل من فرص نشأة حالة مقاومة المضادات الحيوية.

- الأدوية المثبطة لأحماض المعدة، التي يصفها الطبيب لتقليل إنتاج أحماض المعدة، وتسريع عملية تعافي بطانة المعدة من مشكلات جرثومة المعدة.

5 مشروبات تقضي على جرثومة المعدة نهائيا

ونصح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، بتناول 5 مشروبات تقضي على جرثومة المعدة نهائيا، إذ تعالج الالتهاب، وتقلل من الإصابة وتحد من الأعراض، بسبب الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- الشاي الأخضر

- الحليب

- القرفة

- العسل

- الكركم