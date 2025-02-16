شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث ورئيسة وزراء آيسلندا أخر مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ورئيسة وزراء آيسلندا كريسترون فروستادوتير، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على الأصعدة كافة ، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الحادية والستين، اليوم السبت، بحضور وزيرة خارجية ايسلندا ثورجردور جونارسدوتير، وسفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني ، نظيرته الأيسلندية ، على أخر تطورات الأوضاع في فلسطين، وجهود الحكومة في تعزيز الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة على المدى القصير، واستكمال هذه الجهود نحو الإعمار الشامل على المدى المتوسط والبعيد.

كما أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني ، نظيرته - على اعتداءات الاحتلال وإجراءاته المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة استمرار اجتياح قوات الاحتلال لمدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، وما يرافقه من تدمير للبنية التحتية وهدم المنازل والمنشآت والقتل والاعتقال والتهجير القسري.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قد بحث خلال لقائه اليوم نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، سبل دعم ألمانيا والمجتمع الدولي لجهود الحكومة في تنفيذ خططها للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة وإعادة الإعمار الشامل، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الحادية والستين، بحضور السفير الفلسطيني لدى ألمانيا ليث عرفة.