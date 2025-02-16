لايف ستايل

فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري.. تناولها بالقشر

0 نشر
0 تبليغ

  • فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري.. تناولها بالقشر 1/4
  • فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري.. تناولها بالقشر 2/4
  • فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري.. تناولها بالقشر 3/4
  • فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري.. تناولها بالقشر 4/4

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد البطاطا الحلوة

ما هي فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري؟، على الرغم من مذاق البطاطا الغني بالسكر، إلا أنها من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، خاصة أنها مصدر غني لفيتامين C، والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى، والبروتين، كما أنها غنية بالعديد من المركبات النباتية، مثل بيتا كاروتين والأنثوسيانين، ودومًا ما ينصح خبراء الحميات الغذائية والأطباء بتناول البطاطا الحلوة، للاستفادة من فوائدها، ولأن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرا في علاج السكري، تدخل البطاطا الحلوة في نظام المرضى. 

4ef9ed26cf.jpg

فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري

وأكد الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن البطاطا الحلوة، لها القدرة على خفض مستوى السكر في الدم، لأن بها كمية كبيرة من الألياف، وقابلية أقل لتخزين الدهون، التي تبطئ من امتصاص الجسم للسكريات الموجودة في البطاطا الحلوة، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكر بشرط الاعتدال في تناولها. 

bf029a2298.jpg

كيف يمكن الاستفادة من البطاطا الحلوة لمرضى السكري؟.. لا تقشرها

وكان موقع «سكاي نيوز» كشف فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري، موضحًا أن بها مؤشر منخفض بالنسبة لسكر الدم، ما يجعل لها تأثير مباشر على مستويات الجلوكوز في الدم، لذا تساعد مرضى السكري على التحكم في المرض، ولكن لا ينصح بهرسها، حتى لا تكون سريعة الهضم، ويزيد من مؤشر نسبة السكر في الدم، لذا لا بد من شوائها، ووضع زيت الزيتون على البطاطا وعدم تقشيرها، فالألياف والدهون.

df053daed2.jpg

القيمة الغذائية وفوائد البطاطا الحلوة

ذكر موقع Eat This Not that، القيمة الغذائية عند تناول البطاطا الحلوة، «لكل كوب مطبوخ» على النحو التالي:

السعرات الحرارية : 180

الدهون : 0 جم

الدهون المشبعة: 0 جم

الصوديوم : 72 مجم

الكربوهيدرات : 41 جم 

الألياف: 7 جم

السكر: 13 جم

البروتين : 4 جم

2cbabf2017.jpg

فوائد البطاطا الحلوة

وشرح الدكتور محمد العربي، فوائد البطاطا الحلوة، بوجه عام، وجاءت على النحو التالي: 

أغنى مصادر البوتاسيوم

تعزيز صحة القلب والشرايين

خفض مستوى السكر في الدم

غنية بفتامين c والبيتا كاروتين

تساعد على علاج الأرق

تقوية المناعة

غنية بفيتامين A لصحة الشعر والبشرة

من أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق

مكافحة سرطان القولون والبروستاتا

علاج فقر الدم والأنيميا

تحسين كفاءة الجهاز الهضمي لاحتوائها الألياف

تحتوي البطاطا على حمض البانتوثينيك (فيتامين B5)، البيريدوكسين (فيتامين B6)، والثيامين (فيتامين B1)

السعرات الحرارية لكل 100 جرام، 85 سعرا حراريا

خفض مستوى السكر في الدم

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا