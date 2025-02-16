فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري.. تناولها بالقشر

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هي فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري؟، على الرغم من مذاق البطاطا الغني بالسكر، إلا أنها من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، خاصة أنها مصدر غني لفيتامين C، والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى، والبروتين، كما أنها غنية بالعديد من المركبات النباتية، مثل بيتا كاروتين والأنثوسيانين، ودومًا ما ينصح خبراء الحميات الغذائية والأطباء بتناول البطاطا الحلوة، للاستفادة من فوائدها، ولأن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرا في علاج السكري، تدخل البطاطا الحلوة في نظام المرضى.

فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري

وأكد الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن البطاطا الحلوة، لها القدرة على خفض مستوى السكر في الدم، لأن بها كمية كبيرة من الألياف، وقابلية أقل لتخزين الدهون، التي تبطئ من امتصاص الجسم للسكريات الموجودة في البطاطا الحلوة، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكر بشرط الاعتدال في تناولها.

كيف يمكن الاستفادة من البطاطا الحلوة لمرضى السكري؟.. لا تقشرها

وكان موقع «سكاي نيوز» كشف فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري، موضحًا أن بها مؤشر منخفض بالنسبة لسكر الدم، ما يجعل لها تأثير مباشر على مستويات الجلوكوز في الدم، لذا تساعد مرضى السكري على التحكم في المرض، ولكن لا ينصح بهرسها، حتى لا تكون سريعة الهضم، ويزيد من مؤشر نسبة السكر في الدم، لذا لا بد من شوائها، ووضع زيت الزيتون على البطاطا وعدم تقشيرها، فالألياف والدهون.

القيمة الغذائية وفوائد البطاطا الحلوة

ذكر موقع Eat This Not that، القيمة الغذائية عند تناول البطاطا الحلوة، «لكل كوب مطبوخ» على النحو التالي:

السعرات الحرارية : 180

الدهون : 0 جم

الدهون المشبعة: 0 جم

الصوديوم : 72 مجم

الكربوهيدرات : 41 جم

الألياف: 7 جم

السكر: 13 جم

البروتين : 4 جم

فوائد البطاطا الحلوة

وشرح الدكتور محمد العربي، فوائد البطاطا الحلوة، بوجه عام، وجاءت على النحو التالي:

أغنى مصادر البوتاسيوم

تعزيز صحة القلب والشرايين

خفض مستوى السكر في الدم

غنية بفتامين c والبيتا كاروتين

تساعد على علاج الأرق

تقوية المناعة

غنية بفيتامين A لصحة الشعر والبشرة

من أقوى مضادات الأكسدة على الإطلاق

مكافحة سرطان القولون والبروستاتا

علاج فقر الدم والأنيميا

تحسين كفاءة الجهاز الهضمي لاحتوائها الألياف

تحتوي البطاطا على حمض البانتوثينيك (فيتامين B5)، البيريدوكسين (فيتامين B6)، والثيامين (فيتامين B1)

السعرات الحرارية لكل 100 جرام، 85 سعرا حراريا

خفض مستوى السكر في الدم