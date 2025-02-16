شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة إلى غزيرة

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الأحد/الاثنين.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 13 درجة مئوية.- مكة المكرمة 21 درجة مئوية.- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.- الرياض 11 درجة مئوية.- جدة 23 درجة مئوية.- أبها 13 درجة مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 11 درجة مئوية.- حائل 10 درجات مئوية.- الباحة 12 درجة مئوية.- عرعر 3 درجات مئوية.- سكاكا 5 درجات مئوية.- جازان 26 درجة مئوية.- نجران 17 درجة مئوية.- الخرج 11 درجة مئوية.- المجمعة 11 درجة مئوية.- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.- الدوادمي 17 درجة مئوية.- شرورة 16 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض خلال ساعات المساء ليلة الأحد/الاثنين، تستمر حتى الساعة 3 من صباح الاثنين.وفي المنطقة الشرقية، تشهد الأحساء وبقيق والعديد أمطارًا غزيرة.بينما في الرياض يُتوقع أن تشهد بعد الأماكن أمطارًا غزيرة، وهي: الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما.وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتشهد حفر الباطن والنعيرية في المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة.وفي الرياض تستمر الأمطار المتوسطة على الأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما.ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمعات المياه.