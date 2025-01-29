شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة رجوة الحسين تثير تفاعلا بصورة مع ولى عهد الأردن من سلطنة بروناى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت صورة الأميرة رجوة الحسين مع ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك خلال على هامش لقائهما مع الأمير عبد المتين وزوجته الأميرة أنيشا روزنا من سلطنة بروناى.

وكتب ولى العهد الأردنى فى حسابه عبر منصة إنستجرام، تعليقًا على الصورة: "مع الصديقين العزيزين الأمير عبد المتين والأميرة أنيشا روزنا"، والأمير عبدالمتين هو الابن العاشر لسلطان سلطنة بروناى، حسن البلقية.