شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تعارض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي قطاع غزة، وإنها لن تسمح بتنفيذه.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال فعالية لحزبه "العمال الاشتراكي"، بمدينة سان سباستيان شمالي إسبانيا.

ودعا سانشيز إلى "احترام القانون الدولي في غزة، كما هي الحال في أنحاء العالم"، وأكد ضرورة أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون "ضمن أجواء من السلام والانسجام والأمان".

وتابع "لن تستطيع أي عملية عقارية أن تغطي هذا الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة خلال السنوات الأخيرة"، مشددا على ضرورة عدم سماح العالم بتنفيذ خطة ترامب لتهجير فلسطينيي غزة، وقال "إسبانيا لن تسمح بذلك".



ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي الرابع من فبراير 2025، كشف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، مما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.