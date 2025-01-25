شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات فى بيروت تعيد ممارسة مهامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت سفارة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها بشكل رسمي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن وكيل وزارة الخارجية الإماراتية عمر عبيد الشامسي، الجمعة، تأكيده أن إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس إلتزام الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين.