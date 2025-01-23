شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا يبحث مع ولي عهد السعودية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن روبيو ناقش وولي العهد السعودي، قوة الشراكة الأمريكية السعودية في هذا الوقت من التغيير بالغ الأهمية.

وأعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه إلى تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وغزة وخارجها، معربا عن تقديره لشراكة السعودية وجهودها لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

كما ناقشا الجانبان فوائد الشراكة الاقتصادية الأمريكية السعودية والفرص المتاحة لتنمية اقتصاداتهما في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.