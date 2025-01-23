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وزير خارجية أمريكا يبحث مع ولي عهد السعودية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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وزير خارجية أمريكا يبحث مع ولي عهد السعودية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثات هاتفية مع ورئيس الوزراء الأمير آل سعود، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن روبيو ناقش وولي العهد السعودي، قوة الشراكة الأمريكية السعودية في هذا الوقت من التغيير بالغ الأهمية.

وأعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه إلى تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وغزة وخارجها، معربا عن تقديره لشراكة السعودية وجهودها لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

كما ناقشا الجانبان فوائد الشراكة الاقتصادية الأمريكية السعودية والفرص المتاحة لتنمية اقتصاداتهما في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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