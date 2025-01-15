الخليج اليوم .. فيديو.. "سنتكوم" تنشر مشاهد لمهاجمة أهداف للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأربعاء، مشاهد لمهاجمتها أهدافاً عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن نهاية العام الماضي 2024.

وقالت "سنتكوم" في صفحتها على منصة إكس: "في 30 و31 ديسمبر /كانون الأول شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات (جوية) على أهداف تابعة للحوثيين المدعومين من إيران".

وأضافت أنها استهدفت “مراكز القيادة والتحكم ومواقع إنتاج وتخزين الأسلحة المتقدمة ومنشأة رادار ساحلية، ودمرت 7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة”.

وأكدت أن “هذه المواقع كانت تدعم هجمات الحوثيين على سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن”.

وأوضحت ان العمليات لم تسفر عن إصابات أو أضرار في المعدات للأفراد الأمريكيين، حيث كانت تهدف هذه الضربات إلى إضعاف تهديدات الحوثيين للأمن الإقليمي والعمليات البحرية.

وفي نهاية 2024 أعلن الحوثيون أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 12 غارة جوية على مجمع العرضي وسط صنعاء ومجمع “22 مايو” شمالها.

ويضم مجمع العرضي مقر وزارة الدفاع، فيما يوجد في مجمع “22 مايو” مقر وزارة الإعلام ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومنشآت رياضية، وفق مراسل الأناضول.

وجاءت تلك الغارات عقب ساعات من إعلان الجماعة استهداف مطار بن غوريون وسط إسرائيل ومحطة الكهرباء جنوب مدينة القدس المحتلة بصاروخين بالستيين.