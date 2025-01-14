شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يأمل استقرار لبنان في أعقاب انتخاب جوزيف عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله أن يشهد لبنان استقرارا، بعد انتخاب العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.



جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي اليوم اﻟﺛﻼﺛﺎء، التي ترأسها الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس المجلس؛ حيث جرت الإشارة إلى الجولة التي بدأها أﻣﯾر اﻟﺑﻼد اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺷﻌل اﻷﺣﻣد اﻟﺟﺎﺑر اﻟﺻﺑﺎح اﻟﯾوم، إﻟﻰ اﺳﻛﺗﻠﻧدا؛ تلبية للدعوة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻠك ﺗﺷﺎرﻟز اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻠك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، حيث يرافقه وفد من: وزﯾر ﺷؤون اﻟدﯾوان اﻷﻣﯾري اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ اﻟﻣﺑﺎرك اﻟﺻﺑﺎح ووزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺑدﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﯾﺣﯾﺎ وﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟدﯾوان اﻷﻣﯾري ووزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.



اقتصاديا، استعرض وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ الكويتي ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﺟﯾل اﻟﻌﺳﻛر - خلال الجلسة - ﻣﺷروع ﻣراﻛز اﻟﺗﻣوﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ؛ اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺗﻣوﯾن ﺑﺳﻌﺔ ﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻌرض اﻟﻣواد اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل.



وبين الوزير الكويتي أن اﻟﻣﺷروع ﻟﮫ ﻋدة أھداف أﺑرزھﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ وﺗﺻﻣﯾم ﻣراﻛز ﺣدﯾﺛﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ إﺿﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ووﺿﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﺧدﻣﺎت ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎزل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن.