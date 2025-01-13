اخبار الخليج

لبنان.. نواف سلام يحصل على تأييد البرلمان لرئاسة الحكومة

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. نواف سلام يحصل على تأييد البرلمان لرئاسة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل الدبلوماسي المخضرم نواف سلام، على الأصوات الكافية من البرلمان اللبناني ليصبح رئيسًا للوزراء، وفقًا لـ"العربية".
ويرأس "سلام" محكمة العدل الدولية منذ فبراير الماضي، وقد شغل سابقًا منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة.

جوزيف عون

سبق وفاز جوزيف عون برئاسة لبنان بعد انتخابه الخميس الماضي، في الدورة الثانية من البرلمان اللبناني لانتخاب الرئيس، وحصل 99 صوتًا من أصل 128.


وفي الجولة الثانية جاء التصويت بالأغلبية، بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا