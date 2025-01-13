شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. نواف سلام يحصل على تأييد البرلمان لرئاسة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

جوزيف عون

الدمام - شريف احمد - حصل الدبلوماسي المخضرم نواف سلام، على الأصوات الكافية من البرلمان اللبناني ليصبح رئيسًا للوزراء، وفقًا لـ"العربية".ويرأس "سلام" محكمة العدل الدولية منذ فبراير الماضي، وقد شغل سابقًا منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة.سبق وفاز جوزيف عون برئاسة لبنان بعد انتخابه الخميس الماضي، في الدورة الثانية من البرلمان اللبناني لانتخاب الرئيس، وحصل 99 صوتًا من أصل 128.



وفي الجولة الثانية جاء التصويت بالأغلبية، بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.