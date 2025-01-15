الامارات | جامعة روسية تختبر دواء جديدا لعلاج العقم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت جامعة موسكو الحكومية، اختبار دواء جديد لعلاج العقم عند الرجال.

وأفادت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان، أورده موقع "روسيا اليوم" ، أن العيادة الجامعية في معهد موسكو للأبحاث العلمية بدأت تحضير المشاركين في الدراسة السريرية للدواء "ميديريغ"، الذي يعالج أشكالا حادة من العقم عند الرجال، ولم يكن لديهم أي بدائل علاجية وهذا الدواء قد يمنح الأمل للعديد من الأسر التي تحلم بالإنجاب .

وأضاف البيان أنه سيتم اختبار دواء "ميديريغ"، بصفته مستخلصا من خلايا ميزنشيمية سِدوية بشرية، بمشاركة مرضى يعانون من أنواع من العقم، وستسمح الدراسة السريرية في مرحلتيها الأولى والثانية، التي حصلت على موافقة من وزارة الصحة، بتحليل فعالية هذا الدواء، ويمكن للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاما المشاركة في هذه الدراسة.

وضم فريق البحث مجموعة من الباحثين في كُلْيَة الطب الأساسي في جامعة موسكو، ومعهد الطب التجديدي، والمركز الطبي العلمي والتعليمي وتم تخصيص أكثر من 126 مليون روبل لإجراء التجارِب السريرية وتطوير القدرات الإنتاجية لإطلاق الأدوية.