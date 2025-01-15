شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 1.7 % معدل التضخم في السعودية خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 1.7% لعام 2024م مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2023م.

ووفقا لتقرير أسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء، يعزى هذا بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، والتي تؤثر بشكل تصاعدي على معدل التضخم. ارتفاع قسم السكن ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8% متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة %10.6، وكان لصعود هذا القسم تأثير كبير على ارتفاع التضخم السنوي.

وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.0%، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5%.

وزادت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 14.4%.

وارتفعت أسعار قسم التعليم بنسبة 1.3% متأثرة بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.5%، وكذلك ارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 1.9%.

انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.4%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.8%.

وتراجعت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.4%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.5%.

ووفقا للتقرير، انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.4%، متأثرة بانخفاض أسعار خدمات النقل بنسبة 3.7%.

وانخفضت أسعار قسم الاتصالات بنسبة 1.7% متأثرة بانخفاض أسعار أجهزة الاتصالات بنسبة 12.7%.

وتراجعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة %،1.3 متأثرة بانخفاض المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 5.9%.

وانخفضت أسعار قسم الصحة بنسبة 1.1%، متأثرة بانخفاض أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%، فيما انخفضت أسعار قسم التبغ بنسبة 1.2% متأثرة بانخفاض أسعار منتجات التبغ بنسبة 1.2%. التضخم في ديسمبر بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2023م.

ويُعزى ذلك -بشكل رئيس- إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 %، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 % وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.2 %، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%.

وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.6% في شهر ديسمبر 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.9%.

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024م نظرا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ (25.5%).

وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.9%.

وصعدت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.2%، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 20.2%.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 0.9 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 2.3%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1%، متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم لمرحلتي المتوسط والثانوي بنسبة 1.8%.

وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.1%.

ووفقا للتقرير، انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.2%.

وسجلت أسعار قسم النقل انخفاضا بنسبة 2.5%؛ متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9%. استقرار على أساس شهري ومقارنة بشهر نوفمبر 2024م وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر 2024م استقرارًا نسبيا مقارنة بشهر نوفمبر 2024م.

في حين شهد التحليل التفصيلي للمؤشر تغيرات متفاوتة على مستوى الاقسام، فعلى صعيد الارتفاعات: ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.

وشهد المؤشر ارتفاعًا طفيفا في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%؛ نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%.

وانخفض المؤشر في أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.3%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.6% وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات الصحة، والتعليم، والتبغ أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2024م.