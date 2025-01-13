ملتقى السياحة السعودي يختتم أعماله بتوقعات واعدة لمستقبل السياحة في المملكة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: اختتم ملتقى السياحة السعودي فعالياته بنجاح كبير، حيث استمر الملتقى ثلاثة أيام من 7 الى 9 يناير الحالي في واجهة الرياض، بالشراكة مع وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي وبرنامج الربط الجوي تحت شعار "لنكتشف"، حيث شهد حضور ومشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم بأكثر من 31,000 زائر.

وحقق الملتقى أهدافه في تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاع السياحي السعودي وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال.

وشهد الملتقى تنظيم أكثر من 100 جلسة حوارية وورشة عمل استقطبت نخبة من الخبراء وصناع القرار العالميين، حيث تم تبادل الخبرات والمعارف حول أحدث التطورات في قطاع السياحة.

كما استضاف الملتقى أكثر من 450 علامة تجارية رائدة وأكثر من 20 جهة دولية في برنامج المشترين المستضافين، وأسفرت هذه الفعاليات المكثفة عن توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات التي أسهمت في تطوير العلاقات التجارية بين مختلف الأطراف، مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للسياح والمستثمرين في القطاع السياحي.

وأكد المهندس حمزة ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة 4M Events ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى بأن: "ملتقى السياحة السعودي الثالث قد حقق نجاحاً باهراً متجاوزاً جميع التوقعات، حيث شهدنا مشاركة قياسية من الخبراء وصناع القرار في القطاع السياحي مما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات. لقد أسس هذا الملتقى لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة وساهم في وضع خارطة طريق واضحة لمستقبل السياحة في المملكة، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع الشركاء لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة، ونؤكد أننا سنواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات الهامة لدعم قطاع السياحة وتطويره، وكلنا ثقة بأن نتائج هذا الملتقى ستساهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

ومن أبرز نتائج الملتقى توقيع أكثر من 81 اتفاقية بين العديد من الجهات الحكومية والشركات التي تشمل الهيئة السعودية للسياحة وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وهيئة تطوير منطقة حائل وهيئة تطوير محافظة الأحساء والجمعية التعاونية السياحية بالأحساء والهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي والجمعية السعودية للسياحة وكلية جدة العالمية وفندق مداريم وفنادق إيواء وشركات التعاونية والمسافر وبيرين وبان وبيتونيا ومدفوع وWarwick وSaudis Around the World وSeyaha وSightscape وJeeny وGoSteer وScene وTopRides وWego وGathern وWebook وVIP وSaudi Trips، وغيرها.

وقدم الملتقى جلسات حوارية وورش عمل ملهمة ومُثرية حول مواضيع مرتبطة بالقطاع السياحي لاكتشاف أحدث التوجهات في القطاع السياحي، بمشاركة صاحب السمو الأمير سعود بن تركي آل سعود، رئيس إدارة الشراكات في الهيئة السعودية للبحر الأحمر، في جلسة حوارية بعنوان "الشراكات الحكومية ودورها المحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع السياحة".

كما تم تسليط الضوء على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات السياحة والسفر وأحدث الابتكارات والحلول التي تعزز تجربة المسافرين وتقنيات السفر الحديثة ودورها في تحسين خدماتها إلى الأفضل، وتأثير القطاع الرياضي والترفيهي على الضيافة والسياحة، وتأثير تطوير المنتجات السياحية على المدن الساحلية وتعزيز تجاربها وقصص نجاح المرأة السعودية ودورها الرائد في تعزيز قطاع الضيافة في بالمملكة وتجربة وزارة السياحة في جودة تنمية القدرات البشرية وتقديم المسارات السياحية للسياح واختيار المرشدين السياحيين وتمكينهم وتعزيز قدراتهم، وتقديم حلول الإرشاد السياحي.

واستعرضت الشركات الناشئة مشاريعها بهدف الاستثمار فيها وتطويرها، كما تم عرض أهم الوجهات السياحية الناشئة في المملكة واكتشاف ازدهار السياحة الفاخرة فيها واكتشاف تأثير تطوير المنتجات السياحية على تطور وجهات السفر المحلية، واكتشاف فرص الاستثمار فيها، إضافة لعرض خدمات السياحة الترفيهية في الوجهات المقدسة، وأيضاً الترويج للفعاليات البحرية وتطوير السياحة الشاطئية في المملكة وإنتاج الهدايا الفاخرة التي تعكس العمق الثقافي والتاريخي للمملكة وتجارب المغامرات الآمنة والمبتكرة في السياحة السعودية والتجارب العالمية في الاستفادة من البيانات في التخطيط الاستراتيجي للقطاع السياحي وخصوصاً السياحة البيئية في ضوء رؤية المملكة 2030 ومنصة الشركاء السعوديين لتعزيز فرص التعاون والنجاح وإصدار تصاريح مرافق الضيافة السياحية ورحلة الترخيص لنشاط السفر والسياحة والإرشاد السياحي وتمكين المطاعم ورواد الأعمال وتقديم الحلول المبتكرة للمطابخ السحابية وأبرز التوجهات الإعلامية التي غيرت مسار قطاع السياحة في المملكة.

وانطلق الملتقى هذا العام في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة العربية السعودية أكثر سهولة وسلاسة ومتعة وأمانا من أي وقت مضى نظير الاستثمارات الضخمة والتسهيلات المقدمة من خلال تعدد خيارات تأشيرات الدخول للمملكة، بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتطورة. يذكر أن السياحة السعودية نجحت خلال الأعوام الماضية في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وإيجاد الوظائف الجديدة للكوادر الوطنية من الجنسين في مختلف القطاعات السياحية. وتبذل المملكة اليوم جهوداً للارتقاء بالقطاع من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، فضلاً عن استهداف 100 إلى 150 مليون زيارة بحلول العام 2030.

الجدير ذكره أن ملتقى السياحة السعودي استطاع تحقيق إنجازات ملحوظة منذ انطلاقته، مسلطا الضوء على التراث الثقافي الغني والمواقع السياحية المميزة في المملكة. ومن خلال دعم الشركاء والرعاة المرموقين، يسهم الملتقى في تحقيق التزام مشترك نحو تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز المعرفة بالقطاع السياحي وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية. ويُعتبر الملتقى منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في قطاع السياحة السعودي والاطلاع على أبرز المشاريع الاستثمارية، وتطوير مهارات وقدرات الحضور وبناء شراكات جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبختام فعاليات ملتقى السياحة السعودي، تثبت المملكة عزمها على أن تكون وجهة سياحية عالمية رائدة بمزيد من التطورات في قطاع السياحة، مما يساهم في تحقيق الرؤية الطموحة.