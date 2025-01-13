الخليج اليوم .. عضو في الكونغرس: السعودية شريك أساسي لتعزيز استقرار المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عبّر عضو الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافتها قمة الرياض حول سوريا.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن "المملكة العربية السعودية هي شريك أساسي للولايات المتحدة وقوة من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

بيان الرياض

يذكر أن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا كانت أكدت في بيان بوقت سابق اليوم، بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.

وبحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية، تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار، وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.

كذلك عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.