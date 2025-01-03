شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تمشيط واسعة فى العباسية والزهراء.. تحرك جديد من العمليات العسكرية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن حملة تمشيط في أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما أعلنت مصادر محلية سورية فجر اليوم الجمعة، أن عدوانا إسرائيليا استهدف ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية على أطراف المدينة"، وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القصف الذي تسبب بتصاعد ألسنة اللهب وخلف دمارا كبيرا.