اخبار الخليج

الخليج اليوم .. العراق يسلم سلمان الخالدي إلى الكويت

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

علمت صحيفة القبس أن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي، معارض كويتي، وجرى تسليمه إلى سلطات الكويت الأمنية.

 

طبقاً لصحيفة القبس فإن الخالدي سيخضع للعقوبات نتيجة تطاوله على البلاد ورموزها القيادية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا