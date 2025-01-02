الخليج اليوم .. العراق يسلم سلمان الخالدي إلى الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علمت صحيفة القبس أن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي، معارض كويتي، وجرى تسليمه إلى سلطات الكويت الأمنية.

طبقاً لصحيفة القبس فإن الخالدي سيخضع للعقوبات نتيجة تطاوله على البلاد ورموزها القيادية.