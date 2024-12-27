اخبار الخليج

المفوض العام للأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام للأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام للأونروا إن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أشار المفوض العام للأونروا " نحتاج وقفا لإطلاق النار وتدفقا فوريا للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء" ، مشيرا إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر فى انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements