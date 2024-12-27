شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام للأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام للأونروا إن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أشار المفوض العام للأونروا " نحتاج وقفا لإطلاق النار وتدفقا فوريا للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء" ، مشيرا إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر فى انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.