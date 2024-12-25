شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحذر من المستقبل فى سوريا ودمشق تدعو إلى احترام إرادة شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني إيران من "بث الفوضى" فى سوريا، داعيا طهران إلى احترام إرادة الشعب وسيادة وسلامة البلاد.

وكتب الشيباني عبر حسابه بمنصة إكس "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتابع: "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

ونقلت وسائل إعلام عالمية وعربية تصريحات لوزير خارجية إيران قال فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة".

تصريحات وزير الخارجية الإيراني والرد من قبل نظيره السوري أشعلا حالة من الجدل، حيث اعتبر قطاع كبير من المتابعين أن تصريح الأول بمثابة تهديد صريح لسوريا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد صرح بأنه لا يوجد أي اتصال مباشر بين حكومة بلاده والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

وزعم بقائي أن الوجود الإيراني (العسكري) السابق في سوريا كان هدفه "مكافحة الإرهاب".

وتابع أن بلاده تبادلت الآراء مع تركيا بخصوص سوريا، مضيفا أن "لكل طرف مرتبط بتطورات المنطقة وسوريا روايته الخاصة للأحداث، ولكن ليس من الضروري أن نقبل كل هذه الروايات".

وزاد بأنه لم يعد هناك أي مواطن إيراني في سوريا بعد التطورات الأخيرة، وأن طهران توصي مواطنيها بعدم الذهاب إلى سوريا "بسبب الوضع الغامض هناك".

يشار إلى أن إيران كانت الداعم الإقليمي الرئيسي لنظام الرئيس المخلوع الأسد الابن الذي أطاحت به قوات المعارضة السورية في 8 ديسمبر الجاري.