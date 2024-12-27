كشف قائد شرطة حمص المقدّم علاء عمران، في تصريح لـ"الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "بعد التّحقيقات الأوّليّة، تبيّن أنّ الانفجارات الّتي سُمعت في مدينة حمص، ناتجة عن انفجار مستودع صواريخ منسّقة قام عناصر النّظام السّوري السّابق بتفخيخها، لتنفجر بأحد المدنيّين بعد اقترابه منها، وتُسمع بجميع أنحاء المحافظة"، مهيبًا بالمدنيّين "عدم الاقتراب من المواقع العسكريّة، حفاظًا على أرواحهم، بعد قيام قوّات الرّئيس السّابق بشار الأسد بتفخيخ أغلب مستودعات الذّخيرة والأسلحة الثّقيلة".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام سوريّة، في وقت سابق اليوم، بأنّ انفجارًا عنيفًا وقع بالقرب من حي العباسية في مدينة حمص.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد شرطة حمص: الانفجارات التي سُمعت بالمدينة ناتجة عن انفجار مستودع صواريخ فخخها النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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