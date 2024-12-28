الرقابة التركية توقف ثلاث مسلسلات، هل الدراما التركية بخطر؟

بعد أيّام على اتّخاذ هيئة رقابة الإذاعة والتّلفزيون RTÜK في تركيا قرارها بإيقاف عدد من المسلسلات لمدّة أسبوعَين (أي حلقتَين) ودفع غرامة ماليّة وهي “العبقريّ”، “المتوحّش”، “المشرّدون” و”الأزقّة الخلفيّة”.

بدأت القنوات بتنفيذ القرار إذ إنّ حلقتَي مسلسل “العبقريّ” التي كان سيتِمّ عرضها في الخامس و الثّاني عشر من كانون الثّاني/يناير القادم ممنوعة من العرض بسبب العقوبة التي فرضتها هيئة الرّقابة.

أيضًا حلقتَي مسلسل “الأزقة الخلفيّة” التي كان سيتِمّ عرضها في السّابع والعشرين من ديسمبر والثّالث من يناير ممنوعة من العرض بسبب العقوبة.

كذلك حلقتا مسلسل “المشرّدون” التي كان سيتِمّ عرضها في الأوّل و الثّامن من يناير ممنوعة من العرض بسبب العقوبة.

الجدير بالذّكر أنّه تمّ إيقاف “الأزقّة الخلفيّة” بسبب موضوع زواج القاصرات والقتل من طائفة دينيّة بشكل يتعارض مع القيم الوطنيّة. أمّا بقيّة المسلسلات المذكورة فقد تمّ إيقافها بسبب مشاهد العنف.

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أمّا مسلسل “المتوحّش” فقد غاب عن المشاهدين لمدّة أسبوعَين – في الرّابع عشر و الحادي والعشرين من الشّهر الجاري بسبب قرار من هيئة رقابة الإذاعة. وقد أنهى فريق عمل المسلسل تصوير الحلقة الأخيرة منه، على أن تُعرض مع نهاية العام الجاري وذلك بعد انخفاض كبير بنسب المشاهدة في الموسم الثّاني بعكس الموسم الأوّل، إذ حقّق العمل حينها نجاحًا كبيرًا.