شكرا لقرائتكم خبر عن برغم الاتفاق مع الاحتلال.. الأغذية العالمى: غارة جوية على قافلة مساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال برنامج الأغذية العالمي إن قافلة مشتركة للأمم المتحدة مكونة من 66 شاحنة غادرت معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا الأحد لتسليم مواد غذائية وغيرها من المساعدات إلى وسط غزة مؤكدة أنه على الرغم من تأكيدات السلطات الإسرائيلية على توافر شروط السلامة، فقد وقعت غارة جوية.

وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي: "توجهت أول 35 شاحنة من القافلة إلى وجهتها، ووصلت إلى المستودع دون خسائر. فيما تأخر النصف الثاني من القافلة بسبب تعنت القوات الإسرائيلية مما عرض القافلة للنهب على طول الطريق وفقدت المساعدات من 23 شاحنة "

وفي ذات السياق قالت المتحدثة الأممية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اصدرت أوامر إخلاء جديد لأجزاء من حى الشجاعية، مما يعرض المدنيين لمزيد من الأعمال العدائية ويحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقالت المتحدثة المساعدة باسم المنظمة: "تغطي المناطق المتضررة ما يقدر بنحو كيلومتر مربع. ونراقب عن كثب الوضع فى هذه المناطق، وسيقدمون المزيد من التحديثات حول النزوح القسري للفلسطينيين.



