شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الأمطار تغرق خيام النازحين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال تقرير لمركز إعلام الأمم المتحدة أن هطول الأمطار ليلة أمس علي غزة تسبب في إغراق خيم النازحين المتهالكة بالفعل لافتا الي ان الأوضاع الإنسانية غير صالحة للحياة وسط دخول الشتاء القاسي علي المحاصرين دون السماح لوصول الخدمات الأساسية للحياة

ورصد التقرير الأممي حال النازحين في الخيم المؤقتة غرب النصيرات وسط قطاع غزة وارتجاف الأطفال من البر والأمطار ومحاولات النازحين في جمع المياه حتي لا تغرق الخيم وسط أكوام القمامة التي تحيط بهم من كل مكان مشيرا الي ان هناك خيمة واحدة تضم اكثر من 15 فرد بمساحة لا تزيد عن 3 أمتار

وقالت نازحة فلسطينية: "نعاني من صوت الكلاب الذي يرعبنا ليلا وسط خيمة مفتوحة من كل مكان وممزقة " داعية العالم النظر الي اطفالها بالرحمة ووقف ما يحدث ضد الفلسطينيين بالأراضي المحتلة مؤكدة أن الأطفال يموتون من البرد في ظل استمرار الحرب والأزمة الإنسانية المتفاقمة وانعدام الخدمات الأساسية للحياة .