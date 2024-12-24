شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تندد باستمرار استهداف المستشفيات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

ندد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة في باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات في غزة وذلك بعد إطلاق نار مباشر على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، واستمرار القصف حول المجمع الطبي الذي يضم عدد من المرضي والمصابين.

ومن جانبه وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبريسوس، القصف وأوامر إخلاء المستشفى بأنها "مثيرة للقلق الشديد"، مضيفا أن المستشفى بقي عالقا في القتال لفترة طويلة جدا وأن حياة المرضى معرضة للخطر.

من جانبه، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي إن هناك تقرير تفيد زيادة القتال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال غزة وخاصة في غرب بيت حانون أجبرت العديد من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، على النزوح.