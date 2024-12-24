شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الفلسطينية: 12820 شهيدا من الطلاب و21351 مصابا منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عن استشهاد 12 ألفا و820 طالبا، وإصابة 21 ألفا و351 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12 ألفا 701، والذين أصيبوا 20 ألفا و702، فيما استُشهد في الضفة 119 طالبا وأصيب 649 آخرون، بالإضافة إلى اعتقال 542 آخرين.



وأشارت إلى أن 619 معلما وإداريا استُشهدوا، وأصيب 3 آلاف و831 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة.



وفي قطاع غزة، تعرضت 171 مدرسة حكومية لأضرار بالغة، و77 مدرسة للتدمير بشكل كامل، إضافة إلى تعرض 191 مدرسة للقصف والتخريب، بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما تعرضت 20 مؤسسة تعليم عالٍ لأضرار بالغة، فيما تعرض 51 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 مبنى للتدمير بشكل جزئي.



أما في الضفة، فقد تعرضت 109 مدارس للتخريب، و7 جامعات وكليات تعرضت لاقتحامات الاحتلال المتكررة، والتخريب والعبث بمحتوياتها.