شكرا لقرائتكم خبر عن "نحترم سيادتها".. "الشرع" يتعهد بعدم التدخل في شؤون لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الأحد بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذا "سلبيا" في لبنان وستحترم سيادة هذا البلد المجاور، خلال استقباله وفدا برئاسة الزعيم اللبناني وليد جنبلاط.

وأكد الشرع الذي تولى السلطة إثر إطاحة الرئيس بشار الأسد قبل أسبوعين أن "سوريا لن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان على الاطلاق.

وشدد على أن دمشق ستحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلال قراره واستقراره الأمني"، مضيفا أن بلاده "تقف على مسافة واحدة من الجميع".

