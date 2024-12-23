شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجمات حوثية فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت قوات الجيش اليمني، لعدة هجمات شنتها جماعة الحوثي على بعض المواقع في محافظتي الحديدة ولحج.

وقالت قناة الفضائية اليمنية، إن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة دباس شمالي حيس جنوب الحديدة.



وأضافت القناة أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين إثر الهجوم تمكنت خلالها قوات الجيش من التصدي للهجوم وتكبيد المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.