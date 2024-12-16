شكرا لقرائتكم خبر عن 69 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن 69 شخصا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر أمس الأحد، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال استهدف مدرستين بهما نازحون وأوقع عشرات الشهداء.

يذكرأن، استشهد 5 أشخاص بينهم أطفال إثر غارة إسرائيلية على منزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.