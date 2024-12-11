شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 مواطنين في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 9 مواطنين بينهم صحفية، اليوم /الأربعاء/، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريح، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، باستشهاد 5 مواطنين بينهم الصحفية إيمان الشنطي ونجلها بلال، جراء قصف الاحتلال مبنى سكنيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما استُشهد مواطن في قصف الاحتلال مخيم المغازي، وآخر إثر قصف نقطة لشحن الهواتف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استُشهد مواطنان في قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.805 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106.257 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.