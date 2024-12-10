شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: قتل إرهابيين بارزين فى عملية نوعية بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن قتل إرهابيين بارزين في الأنبار.



وأفاد الجهاز في بيان صحفي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية"واع"، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني العراقي، تمكنت من خلال عملية نوعية بمحافظة الأنبار، من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصره التي كانت تختبئ في المنزل، وأن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية.



وأضاف الجهاز ، أنه خلال هذه العملية استشهد اثنان من الضباط بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين.