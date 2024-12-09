الخليج اليوم .. الكويت : نراقب تطورات الأحداث في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جددت وزارة الخارجية الكويتية تأكيد اهتمامها بتطورات الأحداث في سوريا، إذ أعلنت عن مراقبتها تطورات الأحداث في سوريا الشقيقة باهتمام بالغ، طبقاً لبيان الخارجية الكويتية، فيما تشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، وضمان حماية الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه.

وتؤكد الوزارة في الوقت ذاته على موقف دولة الكويت الداعم لتحقيق استقرار سوريا من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتكريس لغة الحوار، وصولاً إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق.