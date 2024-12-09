شكرا لقرائتكم خبر عن صور | نهار جديد على سوريا.. أول يوم بعد سقوط نظام الأسد والان نبدء بالتفاصيل

حظر تجول في دمشق

الدمام - شريف احمد - استيقظ السوريون اليوم دون حكم نظام الأسد، ليبدأون حقبة جديدة من تاريخ الدولة السورية التي ظلت أكثر من 5 عقود تحت هذا النظام.وأعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة السورية أمس الأحد فرض حظر تجوال في العاصمة السورية دمشق.وأوضحت الإدارة، في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنها "تعلن عن حظر تجوال في مدينة دمشق.وسيبدأ حظر التجول من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الخامسة فجرا".ويعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الاثنين بصورة طارئة، جلسة مباحثات مغلقة بشأن سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية متطابقة وكالة فرانس برس.

وقال مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي عبر تلغرام: "ربطا بالأحداث الأخيرة في سوريا، والتي لم تقيم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الأمن الدُّوَليّ.



وأفادت وكالات أنباء روسية رسمية، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وحصلوا على حق اللجوء.