شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ.. مجلس الأمن يبحث الأوضاع في سوريا اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

طلب روسي

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الاثنين بصورة طارئة، جلسة مباحثات مغلقة بشأن سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية متطابقة وكالة فرانس برس.وقالت المصادر إنّ الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا اعتبارًا من الساعة 15,00 (20 بتوقيت جرينتش).

أعلنت روسيا، أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدُّوَليّ الاثنين لبحث الوضع في سوريا.

ويأتي ذلك بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد إثر هجوم مفاجئ وسريع للفصائل المعارضة.



سقوط بشار الأسد

وقال مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي عبر تلغرام: "ربطا بالأحداث الأخيرة في سوريا، والتي لم تقيم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الأمن الدُّوَليّ.

كانت أفادت وكالات أنباء روسية رسمية، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وحصلوا على حق اللجوء.



الوضع في سوريا

سبق ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كأولوية فورية.

وأكد أنه يتابع عن كثب الوضع على الأرض في سوريا، وما شهدته الأيام الأخيرة من تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية، والتقدم الذي أحرزته هيئة تحرير الشام المصنفة من قبل مجلس الأمن كجماعة إرهابية، ومجموعة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة، والغارات الجوية الموالية للحكومة.

وقال في بيان إنه سيستمر في الضغط من أجل حماية المدنيين وخفض التصعيد، وأنه حذر مرارًا من أن الصراع السوري لا يمكن حله بالوسائل العسكرية.