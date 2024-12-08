شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات السورية.. خروج 3500 سجين من سجن حمص المركزي والان نبدء بالتفاصيل

سجن حمص المركزي

السيطرة على مناطق واسعة

الدمام - شريف احمد - أعلنت فصائل معارضة سورية، التوغّل في مدينة حمص ثالث أكبر مدن سوريا، والبدء بتمشيط أحيائها.وأشارت إلى أن أنها أخرجت أكثر من 3 آلاف سجين من سجن حمص المركزي الواقع شمال المدينة.وأوضحت أنه يجري الآن التوغل في أحياء المدينة وتمشيطها استعدادًا لإعلانها محررة بالكامل.كانت اقتربت الفصائل المسلحة من دمشق السبت، وأعلنت بدء "تطويق" العاصمة.في ذات الوقت، نفت السلطات الأنباء عن مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق مع فقدان الجيش السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بجنوب البلاد.وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل متحالفة معها بدأت في 27 نوفمبر هجومًا انطلاقًا من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.هذا وتمكّنت من السيطرة على مناطق واسعة أبرزها حلب (شمال) ثاني كبرى مدن البلاد.كما واصلت التقدم لتسيطر على حماة (وسط)، وتقترب من مدينة حمص (وسط).هذا وأخلى الجيش السوري، بلدات تبعد حوالى 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.