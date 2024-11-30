شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 600 إرهابى بريفى حلب وإدلب فى سوريا خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز التنسيق الروسى فى سوريا أن أكثر من 600 إرهابى بريفى حلب وإدلب قتلوا خلال اليومين الماضيين .

وأوضح المركز - حسبما نقل التلفزيون الرسمى السورى - أن سلاح الجو الروسى يساند الجيش السورى فى عملياته فى مكافحة الإرهابيين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أنها تواصل التصدى للهجوم الكبير على جبهات ريفى حلب وإدلب الذى تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتى تستخدم فى هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.