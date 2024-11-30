شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية فى شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مدير إعلام وعلاقات مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، المقدم أسامة السهلانى أن طائرات الاستطلاع المسيرة التابعة للمديرية رصدت تحركات لعدد من تنظيم داعش الإرهابي في إحدى مناطق سلسلة جبال حمرين في قطاع عمليات محافظة كركوك العراقية.

وأوضح السهلاني - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية الجمعة - أن المعلومات التي تم جمعها جرى إرسالها إلى خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة التي بدورها وجهت طائرات من طراز "أف 16" لتنفيذ ضربة جوية استهدفت أحد مقرات التنظيم، وأسفرت هذه الضربة النوعية عن مقتل أربعة من عناصره.

وأشار إلى أن تسيير طائرات الاستطلاع التابعة لمديرية الاستخبارات يعتمد بشكل أساسي على معلومات موثوقة يتم جمعها من المصادر البشرية والفنية، مع مراقبة المنطقة المستهدفة على مدار الساعة لتكامل البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المعنية، تحديداً قيادة العمليات المشتركة.

وفي سياق متصل، أكد السهلاني أن القوات الأمنية العراقية تمكنت خلال الثلاثين يومًا الماضية من قتل 22 عنصرًا من داعش، بينهم قياديون في التنظيم، في عدة عمليات استهدفت خلايا داعش في مختلف المناطق.

وأوضح أن العمليات مستمرة في ملاحقة فلول داعش حتى القضاء عليهم بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.