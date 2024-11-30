شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: الحدود مع سوريا محصنة ومؤمنة بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن الحدود مع سوريا محصنة بأحكام ومؤمنة بشكل كبير، مشدداً على أن أى إرهابى يحاول دخول الحدود العراقية سيواجه رداً حازماً وقوياً.



وقال الناطق العسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "تأمين الحدود العراقية بصورة تامة من الأولويات لدينا"، لافتاً الى أن "الحدود مع الجارة السورية وخاصة فى مناطق شمال شرق سوريا محكمة ومحصنة وتوجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة الى مراقبة الحدود عبر الطيران المسير".



وأضاف أنه "توجد خلف قوات الحدود قطاعات الجيش العراقى لتأمين هذه المناطق، والقوات المسلحة لديها عمليات مراقبة مستمرة والحدود مؤمنة ومحصنة بشكل كبير"، مشيراً الى أن "الأجهزة الاستخباراتية تراقب أى تحرك للعصابات الإرهابية وفى حال حاولوا التعرض أو الوصول الى الحدود العراقية سيكون هناك رد حازم وقوي".



وأوضح أن "الحدود ومنذ زمن محكمة من خلال قوات الحدود والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، فضلاً عن العمليات النوعية والاستباقية التى تنفذ ضمن هذه المناطق وأخرها الضربة التى استهدفت 6 أوكار لبقايا عصابات داعش الارهابية ضمن منطقة وادى حوران".