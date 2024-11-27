شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسالة نجل حسن نصر الله من أمام منزله المدمر بالضاحية بعد وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مهدي نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله، رسالة للبنانيين من أمام منزله المُدمر في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عبر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونقلته وسائل إعلام لبنانية.

وقال مهدى فى رسالته : الحمدلله الذي من علينا نحن عائلة سيد الشهداء بمواساة هذا الشعب الصامد والمضحي والشجاع بأذكى الدماء وبالنزوح من منازلنا وببيوتنا التي تهدمت وبالبقاء في لبنان من اليوم الأول للحرب وحتى إعلان الإنتصار".

وأضاف: "نقول الحمدلله رب العالمين أرضيت يا رب خذ حتى ترضى وبارك لكم هذا النصر العزيز".