شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سريان وقف إطلاق النار.. حزب الله: نحضر لتشييع حسن نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، أن الحزب يحضر لتشييع شعبي كبير لأمينه العام الراحل حسن نصرالله. وذلك فى أول تعليق من الحزب عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأربعاء، أن الحزب يحضر لتشييعه مع هاشم صفي الدين في مشهد "سيكون استفتاء شعبياً وسياسياً لتبني نهج المقاومة" وفق تعبيره.

وأردف قائلا: "اليوم نحضّر لهذا التشييع الذي سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا".

وأشار إلى أن "المقاتلين حققوا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة"، في أول تعليق حول الهدنة، فيما اعتبر أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهدافها، وفق العربية والميادين.